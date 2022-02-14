ديفيد مويس: يجب على جماهير وست هام مسامحة زوما

خرج كيرت زوما مدافع وست هام يونايتد من تشكيلة ناديه أمام ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بسبب مشكلة في المعدة، بينما طلب المدرب ديفيد مويس من المشجعين مسامحة اللاعب الفرنسي عقب التعرض لأزمة بعد التعامل بعنف مع قطة.



وكان زوما في التشكيلة الأساسية لوست هام رغم وجود احتجاج وغضب ضده بعدما ظهر في فيديو وهو يتعامل بعنف مع قطة. وانتقلت رعاية قطتي المدافع الفرنسي إلى جمعية (آر.إس.بي.سي.إيه) للرفق بالحيوان. وتقدم اللاعب باعتذار عن تصرفه في وقت لاحق.



وقال مويس لشبكة سكاي سبورتس: كان مريضا قبل المباراة. كان يريد اللعب، ونحن كنا نريده أن يلعب أيضا. كان مريضا خلال الليلة الماضية، وبقي بعيدا عن اللاعبين ولم يأكل كثيرا.



وأضاف: عندما حضر لم يعتقد أنه من الممكن أن يلعب. لقد أبلغنا عيسى ديوب أن يكون جاهزا. إنها مشكلة في المعدة، ومن المرجح أن يكون بسبب طعام أكله.



وأنهت أديداس شراكتها مع زوما، بينما تسبب قرار مويز في اختيار اللاعب لدخول التشكيلة بعد الواقعة مباشرة في قرار شركة فيتاليتي للتأمين والاستثمار بتعليق رعايتها للنادي.



ودافع مويس، الذي يعترف بحب الحيوانات، عن قراره بإشراك اللاعب مع وجود وست هام في موقف غير معتاد بالتنافس لإنهاء الموسم في المربع الذهبي بعد سنوات من الظهور في منتصف جدول الترتيب.



وقال مويس: لقد حدث خطأ، وهناك مدربون يتعاملون مع لاعبين ارتكبوا أخطاء. يحتاج المرء إلى الشعور بالمسامحة، ولقد تقدم بالفعل باعتذار.



ويحتل وست هام المركز الرابع برصيد 41 نقطة ويلعب في الجولة المقبلة ضد نيوكاسل يونايتد الذي فاز في آخر ثلاث مباريات.



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