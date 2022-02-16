إيطاليا تصدر مذكرة توقيف دولية بحق البرازيلي روبينيو

أكد متحدث باسم وزارة العدل الإيطالية يوم الأربعاء أن الوزارة أصدرت مذكرة توقيف دولية بحق المهاجم البرازيلي روبينيو لاعب نادي ميلان الأسبق ومنتخب البرازيل السابق لكرة القدم بعد أن أكدت أعلى محكمة في البلاد إدانته بالاغتصاب.



وطلبت الوزارة من الشرطة الدولية "الإنتربول" تفعيل مذكرة الاعتقال، ويقيم روبينيو واسمه الكامل روبسون دي سوزا في البرازيل.



ولا تسلم البرازيل مواطنيها ما يعني أن روبينيو يواجه الاعتقال إذا سافر للخارج فقط.



وفي 2017 أدانت محكمة في ميلانو روبينيو وخمسة برازيليين آخرين بالاعتداء على سيدة وأكدت محكمة للاستئناف الإدانة في 2020 قبل تأييد الحكم من جانب المحكمة العليا في الشهر الماضي، ونفى روبينيو "38 عاما" التهمة.



وخاض روبينيو 100 مباراة دولية مع منتخب البرازيل كما ارتبط بأندية أوروبية كبيرة هي ريال مدريد ومانشستر سيتي وميلان.

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