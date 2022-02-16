بيراميدز يعمق جراح الإسماعيلي ويرتقي لقمة الدوري المصري

ارتقى بيراميدز إلى صدارة ترتيب بطولة الدوري المصري لكرة القدم عقب فوزه الثمين 1 - صفر على ضيفه الإسماعيلي، يوم الأربعاء في المرحلة التاسعة للمسابقة، التي شهدت أيضا فوز فاركو على ضيفه إنبي بالنتيجة ذاتها.

وارتفع رصيد بيراميدز، الذي عاد لطريق الانتصارات عقب تعادله 1 - 1 مع إنبي في المرحلة الماضية، إلى 20 نقطة من 8 مباريات، ليتربع على قمة الترتيب، بفارق نقطة أمام الأهلي، الذي تراجع للمركز الثاني، مع خوضه 7 لقاءات فقط.

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وفي المقابل، واصل الإسماعيلي بدايته الكارثية هذا الموسم في المسابقة التي توج بها 3 مرات، بعدما عجز عن تحقيق أي فوز في لقاءاته التسعة الأولى، التي شهدت تعادله في 3 مباريات وخسارته في 6 لقاءات، ليحتل المركز السابع عشر (قبل الأخير).

ولعب أحمد سامي دور البطولة في المباراة، بتسجيله هدف بيراميدز الوحيد في الدقيقة 64، فيما عجز الإسماعيلي عن إدراك التعادل خلال الوقت المتبقي من المباراة.

ويأتي هذا الفوز ليشكل دفعة معنوية لبيراميدز قبل لقائه مع مضيفه زاناكو الزامبي يوم الأحد في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الأولى من مرحلة المجموعات لبطولة كأس الاتحاد الإفريقي (الكونفيدرالية الإفريقية)، حيث يسعى لمواصلة انطلاقته الناجحة في المجموعة، عقب تغلبه 2 - 1 على ضيفه أهلي طرابلس الليبي في الجولة الأولى يوم الأحد.

وواصل فاركو انتصاراته في المسابقة، عقب فوزه الثمين 1 - صفر على ضيفه إنبي في وقت سابق يوم الأربعاء.

وارتفع رصيد فاركو، الوافد الجديد للبطولة، إلى 15 نقطة، ليتقدم للمركز الخامس مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة، محققا فوزه الخامس في لقاءاته الستة الأخيرة بالمسابقة.

وفي المقابل، توقف رصيد إنبي، الذي تلقى خسارته الثالثة في البطولة خلال الموسم الحالي، مقابل انتصارين و4 تعادلات، عند 10 نقاط في المركز الثاني عشر مؤقتا.

ويدين فاركو بفضل كبير في تحقيق هذا الفوز للاعبه أحمد عبدالعزيز مودي، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 67 من ركلة جزاء.