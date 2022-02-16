رونالدو وميسي لا يريدان اللعب معًا في باريس سان جيرمان

كشفت تقارير صحافية أن البرتغالي كريسيتانو رونالدو والأرجنتيني ليونسل ميسي لا يريدان اللعب معا في فريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان، وذلك في حالة رحيل الأول عن مانشستر يونايتد خلال الصيف المقبل.

وأكدت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية أن كريستيانو رونالدو سيرحل عن ناديه إذا فشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا، ويحتل فريق الألماني رالف رانغنيك المركز الرابع حاليًا في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي متقدمًا بفارق نقطتين عن وست هام صاحب المركز الخامس، كما يمتلك توتنهام وولفرهامبتون وآرسنال في المراكز السادس والسابع والثامن مباريات مؤجلة مما قد يزيد من صعوبة مهمة مانشستر يونايتد.

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وقد يكون باريس سان جيرمان هو الوجهة الأمثل لرونالدو خاصة إذا رحل الفرنسي كيليان مبابي إلى ريال مدريد، لكن الصحافي الإيطالي جيانلوكا دي مارزيو نفى إمكانية حدوث الصفقة خاصة أن البرتغالي لا يريد أن يزامل ميسي في الفريق ذاته.

وقال دي مارزيو للموقع الألماني "Wettfreunde": لا أعتقد أن رونالدو يريد اللعب بجانب ميسي، والعكس صحيح، وبالتالي لن يريد باريس سان جيرمان ضم البرتغالي لأن علاقة الثنائي ببعضهما ليست رائعة.

وتابع: خطط باريس سان جيرمان ربما تتضمن جلب مهاجم صغير في السن، وجود نيمار وميسي ورونالدو معًا سيتسبب في مشاكل داخل غرفة خلع الملابس.

واختتم: رونالدو وميسي لن يفضلا وجود نجم آخر بخلافهما في فريق واحد، الأمر أيضًا قد يخلق متاعب للمدرب، وإدارة الفريق لن تبحث عن المشاكل.

وعاد رونالدو إلى مانشستر يونايتد صيف 2021 بعقد يمتد إلى عامين بعد 12 عامًا قضاها في ريال مدريد ويوفنتوس الإيطالي، ويمتلك ميسي عقدًا بذات المدة أيضًا مع متصدر الدوري الفرنسي بدأ في أغسطس من العام الماضي.