6 أسلحة متبقية لدياز منذ مواجهته الأخيرة أمام الشباب

مر 1462 يومًا منذ أن قاد رامون دياز الهلال خلال آخر مباراة لعبها أمام الشباب وحتى مباراة يوم الخميس التي ستكون الأولى منذ عودته في ولاية ثانية لفريق العاصمة الرياض، ولم يتبقَ منذ هذا اللقاء سوى 6 لاعبين فقط لا يزالوا يدافعون عن القميص الأزرق.

ويلتقي الهلال بنظيره الشباب يوم الخميس ضمن مباريات الجولة 21 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين على استاد الأمير فيصل بن فهد بالملز.

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ويعود تاريخ آخر لقاءات دياز أمام الشباب على رأس الجهاز الفني للأزرق العاصمي إلى 16 فبراير 2018، أي ما يقارب الأربع سنوات، ضمن مباريات الأسبوع 22 من موسم 2017-2018.

ودخل الهلال اللقاء متصدرًا لترتيب الدوري الذي فاز به لاحقًا، بينما كان الشباب يحتل المركز العاشر.

وبدأ دياز تشكيله بعبد الله المعيوف في حراسة المرمى، محمد البريك ظهيرًا أيمن وعلي البليهي على الجانب الأيسر، بينهما عبد الله الحافظ ومحمد جحفلي.

ويتوسط الملعب 3 لاعبين هم عبد الملك الخيبري ونيكولاس ميليسي وأحمد أشرف الفقي، وفي الخط الهجومي لعب كل من أشرف بن شرقي وسيروتي وريفاس.

وتبقى من القوام الأساسي والاحتياطي للهلال حتى الآن 4 لاعبين من التشكيلة الأساسية هم المعيوف والبليهي وجحفلي والبريك، ولاعبين كانا يجلسان على دكة البدلاء هما ناصر الدوسري ومحمد كنو.

وتفوّق الهلال بهدفين لهدف أحرزهما بن شرقي وميليسي، بينما سجل سعد عبد الأمر للشباب.

أما عن بقية تشكيل الهلال، فقد انتقل عبد الله الحافظ لاتحاد جدة ويلعب عبد الملك الخيبري لنادي الرياض وأحمد الفقي للفيصلي، وعاد ميسيلي لبلاده أوروغواي ليدافع عن ألوان فريق مونتيفيديو سيتي توركي.

ويضم الزمالك المصري بن شرقي، ويمثّل سيروتي فريق بلاده الأرجنتيني سان لورينزو أما ريفاس فيلعب للخالدية البحريني، واعتزل النجمان ياسر القحطاني ومحمد الشلهوب اللذان كانا في القائمة الاحتياطية للمباراة.

وأُقيل دياز بعد تلك المباراة بأيام معدودة في 21 فبراير بعد الخسارة من نادي الاستقلال في ثاني مباريات دور المجموعات من دوري أبطال آسيا، ليتولى بعدها تدريب اتحاد جدة في مايو 2018.