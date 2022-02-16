عنف الألمان في كرة القدم يؤدي إلى خسارة 44 مليون يورو سنويًا

أفاد تقرير نشره معهد "إيفو" الألماني يوم الأربعاء أن عنف المشجعين المرتبط بمباريات كرة القدم في ألمانيا يؤدي إلى تكاليف تقترب من 44 مليون يورو (50 مليون دولار) سنويا.



ونظرت الدراسة في بيانات من بلديات ألمانية في الفترة من يناير 2011 إلى مايو 2015، حيث كبد عنف المشجعين الشرطة الألمانية ومكاتب الإدعاء العام والمحاكم ما مجموعه 194 مليون يورو.



وأضاف التقرير أن حالات العنف ارتفعت بصورة كبيرة في المدن عندما استضافت مباريات كرة قدم على مستوى احترافي، حيث وقع ما يقدر بحوالي 38268 هجوما له علاقة بكرة القدم خلال الفترة التي تم دراستها.



وتوصلت الدراسة إلى أن الزيادة في أعمال العنف تكون "عالية بصورة ملحوظة" في مباريات القمة المحلية.



وقال هيلموت راينر مدير مركز إيفو لاقتصاد العمل والسكان: تؤدي مباريات كرة القدم من الدرجة الأولى إلى الثالثة في هذه المدن إلى أعمال عنف تزيد بنسبة 21.5 في المئة على المتوقع في مثل هذه الأيام بالأسبوع.



وتابع: الضحايا هم بشكل رئيسي من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاما. ولكن ما يقرب من خُمس العنف الإضافي في أيام المباريات يمكن تفسيره من خلال الهجمات على ضباط الشرطة.



وأضاف: الدافع ليس ما يحدث خلال المباريات أو نتائجها، بل الرغبة في أن يتم الاعتراف بك كعضو في مجموعة مشجعين.



وأعمال العنف المسجلة تم أخذها من إحصاءات الجريمة التي نشرتها الشرطة.

مادة اعلانية