غياب محمد الشناوي عن مواجهة الهلال السوداني

أعلن النادي الأهلي المصري يوم الأربعاء، غياب محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي عن مواجهة الهلال السوداني المقررة يوم الجمعة في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وقال الدكتور أحمد أبوعبلة طبيب الفريق في تصريحات للموقع الرسمي لناديه يوم الأربعاء، إن الشناوي يواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي خلال الأيام المقبلة للتعافي من إصابة العضلة الخلفية وفقا للبرنامج الذي حدده الجهاز الطبي للفريق.

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وأضاف أن الشناوي سيؤدي برنامجا تأهيليا بالقاهرة، بعد خروجه من حسابات الجهاز الفني لمباراة الهلال السوداني.

وأوضح أبوعبلة أن برنامج تأهيل الشناوي يسير بشكل جيد، وهناك تحسن في حالته، موضحا أن الحارس سيواصل التأهيل بالقاهرة خلال تواجد الفريق بالسودان.

وكان الشناوي قد تعرض للإصابة في العضلة الخلفية، خلال مشاركته مع المنتخب المصري في كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت بالكاميرون.

وتتوجه بعثة الأهلي برئاسة العامري فاروق، نائب رئيس النادي، إلى السودان يوم الأربعاء لمواجهة الهلال يوم الجمعة.