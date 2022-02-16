وكيل أبوجبل: النصر قدم عرضا.. والأولوية للزمالك

كشف سيد مرعي وكيل أعمال محمد أبوجبل حارس الزمالك والمنتخب المصري عن تلقي موكله عرضاً من نادي النصر السعودي، مشيراً إلى أن أولوية الحارس الذي تألق في بطولة كأس أمم إفريقيا هي البقاء في فريقه الحالي.

وتألق أبوجبل (33 عاماً) مع منتخب مصر الذي بلغ نهائي كأس أمم إفريقيا قبل الخسارة أمام السنغال بركلات الترجيح.

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وقال مرعي لـ"العربية.نت": تلقى موكلي عرضاً من نادي النصر، بالإضافة إلى وجود عرضِ من ناد سعودي آخر، لكن غاباسكي يضع الاستمرار مع الزمالك أولويته القصوى.

وواصل: دخل موكلي فترة الأشهر الستة من عقده مع الزمالك، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق بسبب انتخابات الرئاسة، وسيتم الجلوس مع إدارة النادي الأسبوع القادم لبحث تمديد التعاقد بين الطرفين.

وبدأ أبوجبل مسيرته الاحترافية موسم 2010-2011 مع نادي إنبي قبل أن ينتقل للزمالك صيف 2013 وقضى مع الزمالك 3 سنوات وبعدها رحل لسموحة، ثم عاد إلى القلعة البيضاء مرة أخرى يوليو 2019 وحتى الآن.

ولعب مع الزمالك 77 مباراة حافظ خلالها على نظافة شباكه في 40 منها، متوجًا بـ7 بطولات مع فريق العاصمة المصرية.

أما مسيرته الدولية فبدأت تحت قيادة المدرب هاني رمزي في سبتمبر 2011، لكنه لم يكن كثير الانضمام لمنتخب "الفراعنة" إذ شارك في 7 لقاءات دولية بمسيرته بمعدل 544 دقيقة، ولم تتلقَ شباكه أهدافًا خلال 3 مباريات منها.

وتعود قصة لقب "غاباسكي" إلى المدرب البرتغالي جوزفالدو فيريرا الذي حقق مع الزمالك ثنائية الدوري المصري وكأس مصر موسم 2014-2015، حيث كان يواجه صعوبات في نطق اسم الحارس لذا أطلق عليه لقب "غاباسكي" وهو اسم لاعب كرة سلة في البرتغال نظراً لوجود تشابه في الأحرف الأولى من الاسمين.