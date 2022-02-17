الأهلي المنتشي يزور الهلال السوداني في غياب الجمهور

سيبدأ الأهلي المصري، المنتشي ببرونزية كأس العالم للأندية، مشواره في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم بزيارة جاره الهلال السوداني في مباراة بدون جمهور يوم الجمعة.



وتأجلت مباراة الأهلي، بطل آخر نسختين، أمام المريخ السوداني بالمجموعة الأولى لمشاركته في كأس العالم للأندية، حيث هزم الهلال السعودي 4-صفر في أبوظبي ليحسم المركز الثالث.



واستهل الهلال السوداني مشواره بخسارة 1-صفر من ماميلودي صن داونز في جنوب إفريقيا.



وكان الهلال يأمل في الاستفادة من دعم جمهوره المتحمس في الخرطوم لكنه تعرض لصدمة بعد قرار الاتحاد الإفريقي "الكاف" باللعب خلف أبواب مغلقة لأسباب أمنية.



ويستمر غياب الحارس الأساسي محمد الشناوي الذي أصيب مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية بجانب المهاجم بيرسي تاو والمدافع بدر بانون.



ووافق الأهلي على استضافة مباريات المريخ منافسه في المجموعة بعد رفض الاتحاد الأفريقي (الكاف) إقامة مباريات بملعبه في الخرطوم لمخالفة المعايير الفنية.



وبناء على ذلك سيلتقي المريخ مع صن داونز يوم السبت في استاد السلام. وسيستمر الفريق الجنوب أفريقي بطل 2016 في القاهرة حتى مواجهة الأهلي الأسبوع المقبل.

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