الأهلي يتفاءل بالهلال.. بطولتان ونهائي

يمثّل الهلال السوداني فأل خير للأهلي المصري في دوري أبطال إفريقيا، إذ حقق الأخير بطولتين إفريقيتين ووصل إلى نهائي آخر بعدما التقى مع الفريق السوداني في أدوار البطولة.

ويحل الأهلي ضيفًا على الهلال خلال الجولة الثانية للمجموعة الأولى من دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة على ملعب "الجوهرة الزرقاء".

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وستكون المواجهة المقبلة هي التاسعة بين الفريقين بعد 3 انتصارات لفريق القاهرة و3 تعادلات وفوزين لأزرق أم درمان.

وبدأت مواجهاتهما في نهائي دوري أبطال إفريقيا نسخة 1987، انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي في السودان وانتصر الأهلي في القاهرة بهدفين نظيفين سجلهما لاعب الهلال بالخطأ في مرماه والمهاجم أيمن شوقي، ليتوّج بالبطولة الثانية في تاريخه.

وفي 2004 تقابل الفريقان خلال دور الـ32 من البطولة، واستطاع حينها الهلال الخروج بفوز بهدف نظيف سجله ريتشارد جاستن من قلب القاهرة، بينما فصل التعادل السلبي بين الفريقين في السودان ليصعد الهلال للدور التالي ويودع الأهلي البطولة.

ووقع الفريقان في المجموعة ذاتها خلال نسخة 2007، انتصر الأهلي على ملعبه بهدفين نظيفين ورده الهلال خسارته بثلاثية نظيفة على ملعبه لتكون النتيجة الأكبر بين الفريقين، وتأهل الفريقان من المجموعة على حساب آسيك الإيفواري والترجي التونسي، ليصعدا للدور نصف النهائي ويواجها الاتحاد الليبي والنجم الساحلي.

ووصل للمباراة النهائية بطلا مصر وتونس، حيث تعادل الفريقان سلبيًا في مدينة سوسة وظفر النجم الساحلي بالكأس من ستاد القاهرة الدولي بعد الفوز بثلاثة أهداف لهدف في مباراة الإياب.

وبعد 13 عامًا تكرر وقوعهما في المجموعة ذاتها مجددًا، وحسم الأهلي اللقاء الذي أقيم على أرضه بهدفين لهدف بينما انتهت مباراة "الجوهرة الزرقاء" بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وأكمل الأهلي طريقه في البطولة بعد التأهل رفقة النجم الساحلي من المجموعة، بإقصاء صن داونز الجنوب إفريقي في ربع النهائي والوداد المغربي في نصف النهائي، ثم فاز بالنجمة الإفريقية التاسعة بعد غياب 6 سنوات على حساب جاره اللدود الزمالك.