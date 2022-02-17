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أهلي جدة ينجو بنقطة من الفيحاء

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الاهلي الفيحاء
رفع الأهلي رصيده إلى النقطة 25 في المركز الثامن

أهلي جدة ينجو بنقطة من الفيحاء

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تعادل الأهلي مع ضيفه الفيحاء بهدف لمثله خلال اللقاء الذي أقيم بينهما ضمن منافسات الجولة 21 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين على استاد الأمير عبدالله الفيصل بجدة.

وتقدم الفيحاء عن طريق سلطان مندش في الدقيقة 60، وتعادل أليوسكي لأصحاب الأرض في الوقت بدل الضائع من المباراة بركلة جزاء.

ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة 25 في المركز الثامن، بينما يتفوق عليه الفيحاء بنقطتين بـ27 نقطة سابعًا.

ويلتقي الأهلي مع اتحاد جدة خلال الجولة المقبلة ويستضيف الفيحاء نظيره الشباب.

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