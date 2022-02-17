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إنجلترا تواجه إيطاليا في ملعب مولينو لأول مرة منذ 1956

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إنجلترا إيطاليا
لقطة من نهائي يورو 2020 الذي جمع بين إيطاليا وإنجلترا

إنجلترا تواجه إيطاليا في ملعب مولينو لأول مرة منذ 1956

لندن - رويترز

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أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوم الخميس أن منتخب إنجلترا سيخوض مباراة في استاد مولينو لأول مرة منذ عام 1956 عندما يواجه إيطاليا في يونيو المقبل.

وسيستضيف ملعب فريق ولفرهامبتون واندرارز المباراة يوم 11 يونيو بدوري الأمم الأوروبية كما تخوض إنجلترا مباراة أخرى ضد المجر بعد ثلاثة أيام في نفس الملعب.

وستقام المباراة بين إنجلترا وإيطاليا، في تكرار لنهائي بطولة أوروبا 2020 حين تفوقت إيطاليا بركلات الترجيح، خلف أبواب مغلقة بسبب عقوبة من الاتحاد الأوروبي (اليويفا).

ويستضيف استاد ويمبلي مباريات إنجلترا عادة لكن في السنوات الأخيرة لعب فريق المدرب غاريث ساوثغيت في سندرلاند ومانشستر وليدز وميدلسبره وساوثامبتون.

ولعبت إنجلترا لآخر مرة في مولينو خلال الفوز 5-2 على الدنمرك بتصفيات كأس العالم في ديسمبر 1956.

وقال ساوثغيت: ويمبلي هو بيتنا لكننا نستمتع كثيرا أيضا بانتقال تشكيلتنا إلى أماكن أخرى قدر المستطاع وخاصة في البطولات الكبرى.

وأضاف: عام 2022 يعد بمغامرة مشوقة لإنجلترا ومن الرائع أن يشكل أحد أشهر استادات إنجلترا جزءا منها.

وستلتقي إنجلترا مع ألمانيا أيضا في مجموعتها بدوري الأمم. وستلعب أول مباراة خارج أرضها أمام المجر في الرابع من يونيو.

وتكتمل منافسات دوري الأمم في سبتمبر قبل انطلاق كأس العالم في قطر في نوفمبر.

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