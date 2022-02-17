تحديد موعد مباراة الوداد والزمالك بدوري أبطال إفريقيا

تلقى نادي الزمالك المصري خطابا رسميا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) يفيد بتحديد يوم السبت الموافق 26 فبراير الجاري، موعدا للقاء الفريق الأبيض مع مضيفه الوداد البيضاوي المغربي في الجولة الثالثة لمباريات المجموعة الرابعة بمرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وذكر الزمالك عبر موقعه الإلكتروني الرسمي يوم الخميس، أن النادي تلقى إخطاراً رسمياً من كاف يفيد بإقامة المباراة على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.

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ويلتقي الزمالك، الذي يمتلك 5 ألقاب في المسابقة القارية، كان آخرها عام 2002، بعد غد السبت المقبل مع ساغرادا اسبيرانسا الأنغولي في الجولة الثانية للمجموعة.

ويتقاسم الفريق المصري المركز الثاني في ترتيب المجموعة مع بيترو أتلتيكو الأنغولي برصيد نقطة واحدة، عقب تعادلهما 2 - 2 في مستهل مبارياته بالمجموعة بملعب القاهرة الدولي، بفارق نقطتين خلف الوداد البيضاوي (المتصدر)، الذي تغلب 3 - صفر على ضيفه ساغرادا في الجولة الأولى.