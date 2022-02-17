توجيه إتهام لمانشستر يونايتد بسبب تصرفات لاعبيه أمام برايتون

كشف الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوم الأربعاء إنه تم توجيه اتهام إلى مانشستر يونايتد بالفشل في السيطرة على تصرفات لاعبيه خلال فوزه 2-صفر على برايتون أند هوف ألبيون في الدوري الممتاز يوم الثلاثاء.



وثار لاعبو يونايتد ضد الحكم بيتر بانكس في البداية عقب منحه إنذارا للمدافع لويس دنك عقب إمساكه بكتف أنطوني إيلانغا وجذبه من الخلف في الدقيقة 53.



وأحاط لاعبو يونايتد بالحكم بانكس ليحصل برونو فرنانديز صاحب الهدف الثاني على بطاقة صفراء للاعتراض.



وبعد مشاهدة الواقعة في شاشة الملعب بعد نصيحة من حكم الفيديو المساعد تراجع بانكس في قراره وطرد دنك.



وقال الاتحاد الإنجليزي إن يونايتد أمامه حتى يوم الاثنين المقبل للرد على الاتهام.



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