.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

توجيه إتهام لمانشستر يونايتد بسبب تصرفات لاعبيه أمام برايتون

  • الخط
مانشستر يونايتد برايتون
لقطة اعتراض لاعبي مانشستر يونايتد على حكم المباراة

توجيه إتهام لمانشستر يونايتد بسبب تصرفات لاعبيه أمام برايتون

مانشستر - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

كشف الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يوم الأربعاء إنه تم توجيه اتهام إلى مانشستر يونايتد بالفشل في السيطرة على تصرفات لاعبيه خلال فوزه 2-صفر على برايتون أند هوف ألبيون في الدوري الممتاز يوم الثلاثاء.

وثار لاعبو يونايتد ضد الحكم بيتر بانكس في البداية عقب منحه إنذارا للمدافع لويس دنك عقب إمساكه بكتف أنطوني إيلانغا وجذبه من الخلف في الدقيقة 53.

وأحاط لاعبو يونايتد بالحكم بانكس ليحصل برونو فرنانديز صاحب الهدف الثاني على بطاقة صفراء للاعتراض.

وبعد مشاهدة الواقعة في شاشة الملعب بعد نصيحة من حكم الفيديو المساعد تراجع بانكس في قراره وطرد دنك.

وقال الاتحاد الإنجليزي إن يونايتد أمامه حتى يوم الاثنين المقبل للرد على الاتهام.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
دور "الجنس اللطيف" في الأزمة بين روسيا وأوكرانيا دور "الجنس اللطيف" في الأزمة بين روسيا وأوكرانيا
اكتشف المزيد