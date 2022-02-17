مارادونا لبيريز في 2017: تعاقد مع مبابي بدلًا من بيل

كشفت تقارير صحافية إسبانية أن الأسطورة الراحل دييغو مارادونا نصح فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد عام 2017 بالتعاقد مع مبابي والاستغناء عن الويلزي غاريث بيل، مؤكدًا أن الفرنسي سيكون مستقبل الفريق.

ونقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية تصريحات أدلى بها مارادونا للصحافي الإسباني ماركو رويز وقال فيها: مبابي هو اللاعب الذي سيكون الأفضل في المستقبل القريب.

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وتابع: قلت لفلورنتينو أن يتعاقد مع مبابي، لكنه أخبرني أنه يمتلك كريستيانو رونالدو وغاريث بيل، أخبرته بأن يبيع الويلزي لكن فلورنيتنو لم يرغب بذلك.

ومن المؤكد أن يصبح مبابي حديث الجميع خلال سوق الانتقالات المقبل حينما ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان في يونيو.

ولعب كيليان 203 مباريات مع فريق العاصمة الفرنسية في جميع البطولات، سجل خلالها 154 هدفًا وصنع 77 آخرين.