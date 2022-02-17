مليون إسترليني أسبوعياً.. باريس يغري مبابي ليتخلى عن ريال مدريد

يستعد باريس سان جيرمان لجعل لاعبه كيليان مبابي أعلى اللاعبين أجرًا في العالم لمنعه من الرحيل عن الفريق خلال الصيف المقبل.
وأكدت صحيفة "تيليغراف" الإنجليزية أن النادي الفرنسي قدم عرضًا لمبابي يزيد بكثير عن نصف مليون إسترليني في الأسبوع، بل ويقترب من المليون من أجل إقناعه بالتخلي عن الرحيل لريال مدريد.
وتابعت: باريس سان جيرمان يدرك جيدًا أن مبابي سيكون أفضل لاعب في العالم خلال العقد المقبل، وجزء رئيسي من مشروع الفريق لذا هي على استعداد لتقديم عرض لم تشهده لعبة كرة القدم من قبل.
وأضافت: ريال مدريد لن يستطيع الاقتراب حتى بعرضه مما قدمه باريس، إدارة النادي اجتمعت بممثلي مبابي صباح فوز الفريق على ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.
واختتمت: مبابي كان يميل للانضمام إلى "الميرينغي" للسير على درب "أحد أبطاله" كريستيانو رونالدو، لكنه يدرك أيضًا حاجته للفوز بالألقاب والكرة الإسبانية قد لا تكون الأفضل حاليًا بسبب الوضع الاقتصادي.
وينتهي عقد اللاعب مع فريقه الصيف المقبل ويحق له التوقيع لأي نادٍ حاليًا.
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