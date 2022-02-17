موسيماني: هدفنا الأساسي الفوز بدوري الأبطال للمرة الثالثة على التوالي

أكد الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الأهلي المصري، أن فريقه يعيش حالة عالية من التركيز من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في مواجهة الهلال السوداني، في أول ظهور له بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

ويحل الأهلي ضيفا على الهلال السوداني، يوم الجمعة، في الجولة الثانية من المجموعة الأولى، حيث لم يشارك الأهلي في الجولة الأولى بسبب مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية التي اختتمت في الإمارات يوم السبت.

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وقال موسيماني في مؤتمر صحافي يوم الخميس، إن الفريق هدفه الأساسي هو التتويج بدوري أبطال إفريقيا.

وأضاف: جاهزون لمباراة الهلال، ودائما ضربة البداية في دور المجموعات تكون صعبة، وجميع الفرق تكون فرصها متساوية والدوافع كبيرة، عكس المواجهات التي تقام في نهاية دور المجموعات، عندما تنحصر المنافسة على الوصول إلى دور الثمانية.

وأوضح أن الأهلي يخوض الجمعة أول مباراة بدوري الأبطال خارج ملعبه أمام فريق الهلال، ويتوقع أن تكون المباراة صعبة على الفريقين، مشيرا إلى أن الأهلي دائما ما يلعب على الفوز في كل مباراة، وهذا ليس معناه أن مواجهة الهلال ستكون سهلة.

وشدد المدير الفني على أن الأهلي يلعب في جميع الأجواء سواء في درجة حرارة عالية أو منخفضة، مشيرا إلى أن أي ناد كبير لا يتأثر بالأجواء.

من جانبه، قال رامي ربيعة مدافع الفريق، إن الأهلي جاهز لمواجهة الهلال.

وأشاد ربيعة بالهلال، مؤكدا أنه واحد من الفرق التي لديها مشروع كبير تأمل في تحقيقه قريبا، مؤكدا أن المباراة ستحتاج إلى تركيز شديد من أجل تحقيق نتيجة إيجابية.

وأوضح أن الأهلي أغلق ملف كأس العالم للأندية، ويتطلع للتركيز في دوري أبطال إفريقيا.

وتضم المجموعة الأولى أيضا فريقي صن داونز الجنوب إفريقي والمريخ السوداني.

وكان الأهلي قد توج بآخر نسختين من البطولة عامي 2020 و2021 على حساب مواطنه الزمالك وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي على الترتيب.