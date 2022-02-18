اجتماع طارئ في دورتموند

كشف تقرير إخباري أن المسؤولين التنفيذيين لنادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم عقدوا اجتماعا طارئا ليلة هزيمة الفريق أمام غلاسكو رينجرز الاسكتلندي 2 - 4 مساء يوم الخميس في ذهاب الدور الفاصل بالدوري الأوروبي.
وذكرت شبكة سكاي التلفزيونية، يوم الجمعة، أن الرئيس التنفيذي هانز-يواخيم فاتسكه والمدير الرياضي مايكل زورك وسيبستيان كيل مدير كرة القدم الاحترافية بالنادي والمدير الفني مارك روزه شاركوا في المناقشات.
وتحمل روزه مسؤولية أداء الفريق خلال تصريحاته في مقابلة لقناة "آر.تي.إل" التلفزيونية، لكنه وعد باتخاذ موقف أكثر صرامة مع نجومه الذين غابوا عن مستواهم.
ويتأخر بوروسيا دورتموند بفارق ست نقاط عن بايرن ميونخ في صدارة الدوري الألماني (بوندسليغا)، وذلك قبل مباراته المقررة مطلع الأسبوع أمام بوروسيا مونشنغلادباخ، الفريق السابق لروزه.
وكان دورتموند قد خرج من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا كما خرج من بطولة كأس ألمانيا بالهزيمة أمام فريق الدرجة الثانية سانت باولي.
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