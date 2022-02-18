البريكان يقود الفتح للفوز على الحزم

فاز الفتح على مضيفه الحزم 1 صفر، يوم الجمعة، ضمن منافسات المرحلة 21 من دوري كأس محمد بن سلمان لكرة القدم.

وسجل فراس البريكان هدف المباراة الوحيد للفتح في الدقيقة 72.

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وشهدت المباراة طرد لاعب من كل فريق، حيث تلقى عبد الله حايف الشمري لاعب الحزم البطاقة الحمراء المباشرة في الدقيقة الثامنة، بعد خمس دقائق على تلقي نواف البوشل لاعب الفتح للبطاقة الحمراء بسبب تدخلهما القوي على اللاعبين.

ورفع الفتح رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثاني عشر، فيما تجمد رصيد الحزم عند 14 نقطة في المركز السادس عشر والأخير.