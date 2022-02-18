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الهلال والأهلي يتعادلان في دوري أبطال أفريقيا

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الأهلي الهلال
الفريقان حصدا النقطة الأولى لهما في البطولة

الهلال والأهلي يتعادلان في دوري أبطال أفريقيا

الخرطوم - د ب أ

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خيم التعادل السلبي على مواجهة الهلال السوداني وضيفه الأهلي المصري، يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الأولى بدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وفشل الفريقان في استغلال الفرص السانحة لهما طوال 90 دقيقة، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي.

وحصد الهلال والأهلي، أول نقطة في مشوارهما بالبطولة، حيث كان الهلال قد خسر في الجولة الأولى أمام صن داونز الجنوب إفريقي صفر- 1، فيما لم يلعب الأهلي في الجولة الأولى أمام المريخ السوداني مثلما كان مقررا، وذلك بعد تأجيل المباراة لانشغاله بالمشاركة في كأس العالم للأندية في الإمارات، والتي حصل خلالها على المركز الثالث بالبطولة التي توج بها تشيلسي الإنجليزي.

وتضم المجموعة الأولى أندية الأهلي المصري وصن داونز الجنوب إفريقي والهلال السوداني ومواطنه المريخ.

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