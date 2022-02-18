الدوري التونسي يعود للنشاط بعد 3 أشهر من الغياب

من جديد ستعود عجلة الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم للدوران، بعد توقفه لنحو ثلاثة أشهر يوم السبت في غياب الترجي حامل اللقب ووصيفه النجم الساحلي والصفاقسي لانشغالهم بخوض المنافسات القارية.



وتوقف نشاط الدوري المقام هذا الموسم بنظام المجموعتين، بسبب مشاركة المنتخب الوطني في بطولتي كأس العرب وكأس الأمم الإفريقية.



وكان مقررا استئناف المنافسات قبل أسبوعين لكن الأندية التي تعاني من أزمة مالية خانقة رفضت العودة قبل حل مشاكلها.



وتنطلق منافسات الجولة الثامنة عندما يواجه البنزرتي ضيفه اتحاد تطاوين يوم السبت، بينما يلتقي حمام الأنف مع اتحاد بنقردان يوم الأحد ضمن المجموعة الأولى.



ويتصدر الترجي جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 16 نقطة متقدما بفارق ثلاث نقاط عن الصفاقسي ملاحقه المباشر، بينما يحتل اتحاد بنقردان المركز الثالث وله 11 نقطة من سبع مباريات لكل فريق.



ويتقاسم البنزرتي مع ضيفه اتحاد تطاوين المركز الرابع برصيد عشر نقاط لكل منهما ويأمل كل منهما في حصد النقاط الثلاث مع استئناف النشاط.



ويأمل البنزرتي في الاستفادة من اللعب على أرضه لتحقيق الفوز ودعم فرصه في المنافسة على أحد المراكز الثلاثة المؤهلة لمرحلة المنافسة على اللقب.



ويتطلع البنزرتي إلى مواصلة نتائجه الجيدة قبل توقف البطولة، لكنه يخشى من تأثره من الافتقاد للياقة المباريات الرسمية منذ فترة طويلة.



وفي المباراة الثانية يأمل حمام الأنف العائد هذا الموسم إلى دوري الأضواء في تجاوز بداية الموسم المتعثرة، وتحقيق الاستفاقة مع عودة نشاط الدوري لكن مهمته لن تكون سهلة.



ويحتل حمام الأنف المركز الأخير بجدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد أربع نقاط من فوز واحد وتعادل وخمس هزائم.



وتفتتح منافسات المجموعة الثانية عندما يحل الاتحاد المنستيري ضيفا على هلال الشابة يوم السبت بينما يواجه الإفريقي مضيفه مستقبل رجيش ويلتقي الأولمبي الباجي مع ترجي جرجيس يوم الأحد.



ويتطلع الاتحاد المنستيري بقيادة مدربه فوزي البنزرتي لتحقيق الفوز وإحكام قبضته على صدارة المجموعة الثانية والاقتراب من التأهل لمرحلة المنافسة على اللقب.



ويحتل الاتحاد المنستيري الصدارة برصيد 17 نقطة، بينما يأتي مضيفه هلال الشابة في المركز الرابع بثماني نقاط.



ويخوض الإفريقي صاحب المركز الثاني برصيد 12 نقطة مهمة صعبة أمام ملاحقه مستقبل رجيش الذي يأتي وراءه متأخرا بفارق نقطتين يوم الأحد.



وعزز الإفريقي صفوفه في فترة الانتقالات الشتوية بالتعاقد مع المهاجم الجزائري رضوان زردوم والمدافع رامي البدوي لتعويض رحيل بلال العيفة إلى أبها السعودي.



ويستضيف الأولمبي الباجي صاحب المركز الخامس بسبع نقاط فريق ترجي جرجيس متذيل المجموعة الثانية بأربع نقاط.



يقام الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم بنظام المجموعتين، ويتأهل ثلاثة أندية من كل واحدة لمرحلة المنافسة على اللقب، بينما تخوض بقية الأندية الصراع للبقاء في دوري الأضواء.

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