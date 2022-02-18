بيولي يثق في قدرة لاعبي ميلان على التعامل مع ضغوط المنافسة

أكد ستيفانو بيولي مدرب ميلان أن فريقه يمكنه التعامل مع ضغط المنافسة على لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكن الترتيب الحالي لا يعكس الصورة الحقيقية لكل الفرق الساعية لاقتناص البطولة.
ويتصدر ميلان البطولة ويتطلع للفوز بأول لقب له في الدوري منذ موسم 2010-2011 لكن إنتر ميلان حامل اللقب يتأخر عنه بنقطة واحدة فقط وله مباراة مؤجلة.
وقال بيولي في مؤتمر صحافي يوم الجمعة قبل مواجهة سالرنيتانا مطلع الأسبوع: جدول الدوري الحالي لا يعكس الصورة الحقيقية لأن إنتر وأتلانتا تنقصهما مباراة.
وتابع: نركز على أنفسنا. الضغوط موجودة ويسعدنا أن نكون في هذا الموقف فهذا يعني أننا ارتقينا إلى المستوى الأعلى. الفريق يمكنه التعامل مع الضغوط أيضا.
وأضاف: يتحلى لاعبو الفريق بالإيجابية والكثير من الثقة والتركيز. نعلم أن الموسم طويل وعلينا أن نضغط بقوة. سنخوض السبت مباراة مهمة للغاية.
وسيتواصل غياب المهاجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش والذي لم يلعب منذ أواخر يناير بسبب مشكلة في وتر العرقوب.
وأضاف بيولي: تحسنت حالته بالتأكيد. إذا لم يكن السبت فسيبدأ التدريب مرة أخرى قريبا وبعد ذلك سنقيم حالته، لا نعرف حتى الآن متى سيتمكن من الانضمام إلى المجموعة.
كما كشف مدرب ميلان أن المهاجم الكرواتي أنتي ريبيتش قد يشارك أساسيا بعد الظهور مرتين كبديل الأسبوع الماضي عقب غياب بسبب الإصابة.
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