تأخير مواجهة مصر والسنغال لمدة 24 ساعة

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن تأخير موعد مباراة المنتخب أمام السنغال، في إياب المرحلة الفاصلة المؤهلة لكأس العالم 2022، لمدة 24 ساعة.

وذكر اتحاد الكرة المصري عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يوم الجمعة، أنه وفقا للموعد الجديد الذي وافق عليه "كاف" فإن مباراة الإياب ستقام في السنغال يوم 29 مارس المقبل، بدلا من يوم 28، وذلك بعد مباراة الذهاب في القاهرة والتي تقام يوم 25.

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وكان المنتخب المصري قد تأهل للمرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة للمونديال، وذلك عقب تصدره المجموعة السادسة التي ضمت كلا من الغابون وليبيا وأنغولا، فيما تأهل المنتخب السنغالي بعد تصدره للمجموعة الثامنة التي ضمت كلا من توغو وناميبيا وجمهورية الكونغو.

يذكر أن المنتخبين التقيا في المباراة النهائية بكأس أمم إفريقيا في نسختها التي اختتمت أوائل الشهر الجاري في الكاميرون، حيث كان الفوز من نصيب السنغال بضربات الترجيح عقب نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.