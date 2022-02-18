تحديد موعد مباراتي الكاميرون والجزائر في تصفيات المونديال

كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم يوم الجمعة، عن موعدي مباراتي الجزائر والكاميرون في الدور الحاسم المؤهل لنهائيات كأس العالم في قطر 2022.

وأكد الاتحاد الجزائري في بيان نشره في موقعه الرسمي، أن مباراة الذهاب ستقام يوم 25 من مارس المقبل، على ملعب جابوما في مدينة دوالا الكاميرونية، فيما تقام مباراة الإياب يوم 29 من الشهر ذاته على ملعب "مصطفى تشاكر" في مدينة البليدة القريبة من العاصمة الجزائرية.

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يذكر أن المنتخب الجزائري تأهل إلى الدور الحاسم، من خلال تصدره للمجموعة الأولى التي ضمت كلا من بوركينا فاسو والنيجر وجيبوتي.

على الجانب الآخر، تصدر المنتخب الكاميروني المجموعة الرابعة والتي ضمت كلا من كوت ديفوار وموزمبيق ومالاوي.