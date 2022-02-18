تشافي: افتقدنا لاستغلال الفرص.. كان يجب أن نفوز

تحسر تشافي هرنانديز على إهدار فريقه العديد من الفرص ليكتفي بالتعادل 1-1 مع ضيفه نابولي في ذهاب ملحق الدوري الأوروبي لكرة القدم يوم الخميس.
ومنح بيوتر غيلينسكي التقدم لنابولي في الدقيقة 29 قبل أن يدرك فيران توريس التعادل من ركلة جزاء بعد 14 نقطة من الشوط الثاني.
وأهدر برشلونة العديد من الفرص في بقيادة الثلاثي الهجومي الجديد توريس وآداما تراوري وبيير-إيمريك أوباميانغ.
وقال تشافي: أنا حزين لأن ما يزعجني أن برشلونة أهدر العديد من الفرص في مباراة كان يجب أن نفوز بها على الأقل.
وتابع: أعتقد أن الأمر الوحيد الذي افتقرنا إليه كان استغلال الفرص. ضغطنا بشكل جيد وبعد تأخرنا صنعنا 20 فرصة منها ست أو سبع فرص خطيرة.
وأضاف: كانت مباراة متكاملة وللحق كان يجب أن نفوز بها بفارق هدفين على الأقل. لعبنا بشكل جيد لكننا في الدوري الأوروبي. الأمر يتعلق بالفوز وكانت مباراة ممتازة.
ويحل برشلونة ضيفا على نابولي في إيطاليا في 24 فبراير.
-
برشلونة يبدأ مشوار الدوري الأوروبي بتعادل مخيبتعادل برشلونة الإسباني 1 - 1 مع ضيفه نابولي الإيطالي في ذهاب ملحق بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم يوم الخميس.ورغم البداية الهجومية لبرشلونة، فقد بادر ... رياضة عالمية
-
برشلونة في اختبار صعب أمام نابولي بملحق الدوري الأوروبيستكتفي جماهير برشلونة الإسباني بمشاهدة فريقها يخوض غمار مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" لكرة القدم للمرة الأولى منذ 18 عاماً، ذلك عندما يستضيف ... رياضة عالمية
-
ميسي عانى من الخيانة في برشلونة.. واضطر للبحث عن علاجكشف صحيفة "إيل بايس" يوم الثلاثاء أن ليونيل ميسي تعرض للخيانة من قبل صديقه جيرارد بيكيه والرئيس جوان لابورتا قبل الإعلان عن مغادرته النادي، مشيراً إلى ... رياضة عالمية