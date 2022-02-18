رانغنيك: شائعات وجود خلاف حول شارة قيادة الفريق محض هراء

نفى رالف رانغنيك مدرب مانشستر يونايتد، تقارير تحدثت عن وجود خلاف بين هاري مغواير وكريستيانو رونالدو حول ارتداء شارة قيادة النادي، مؤكدا أنه الشخص الوحيد الذي يختار قائد الفريق وسيظل مدافع إنجلترا في مكانه.

وكتب مغواير على تويتر يوم الجمعة ردا على تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية بأنه والمهاجم البرتغالي المخضرم رونالدو على خلاف بشأن شارة القيادة: رأيت الكثير من التقارير عن هذا النادي وكلها غير صحيحة.

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وتابع: لن أرد على كل ما يقال لكني كنت بحاجة لتوضيح هذا الأمر. الفريق على قلب رجل واحد ونركز على مباراة الأحد. وأكد رانغنيك مرة أخرى اليوم عدم صحة هذه التقارير.

وقال في مؤتمر صحفي قبل مواجهة ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد: هذا محض هراء.لم أتحدث أبدا مع أي لاعب عن تغيير في شارة القيادة. هاري على علم بذلك وكريستيانو أيضا.

وأضاف: أنا من يختار اللاعب الذي يرتدي شارة القيادة ولست مضطرا للتحدث مع أي شخص آخر حول ذلك. هاري هو قائدنا وسيبقى قائدنا.

كما علق المهاجم الإنجليزي ماركوس راشفورد على تقارير هذا الأسبوع بأنه غير سعيد بمحاولة رونالدو تكوين "مجموعة مقربة" خاصة به في النادي متسائلا عما إذا كان الصحفيون "يختلقون الأمور".