كاتيرون: نسعى للفوز على ساغرادا الأنغولي في أبطال إفريقيا

أكد الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك المصري، إن فريقه سيسعى لتحقيق الفوز، حينما يواجه ساغرادا الأنجولي، في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة بدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.
وكان الزمالك قد استهل مشواره في البطولة، بالتعادل على أرضه أمام بترو أتلتيكو الأنغولي 2 - 2.
وقال كارتيرون، في مؤتمر صحفي قبل المباراة التي تقام يوم السبت، إن فريقه سبق له اللعب على ملعب "11 نوفمبر" الذي ستقام عليه المباراة، كما أنه حقق نتائج إيجابية عليه.
وأضاف المدرب الفرنسي، أن اللعب في أنغولا ليس سهلا بسبب الرطوبة، وفريقه يلعب للفوز باستمرار في كل المباريات.
وتابع: الزمالك مطالب بالتركيز وأن يكون لديه قوة ذهنية في اللقاء لتحقيق الفوز، ولدي ثقة كبيرة في جميع اللاعبين لتحقيق نتيجة إيجابية في لقاء السبت.
وأوضح أنه لا توجد مباراة سهله وأخرى صعبة، خاصة أن الفريق خاض تدريبات جيده في اليومين الماضيين.
وتضم المجموعة الرابعة إلى جانب الزمالك وساغرادا، فريقا الوداد المغربي وبترو أتلتيكو الأنغولي.
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