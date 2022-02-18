كلوب: لا أفكر في مانشستر سيتي دقيقة واحدة.. ورقم صلاح مجنون

سيحصل ليفربول يوم السبت على فرصة لممارسة بعض الضغط على مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لكن المدرب يورغن كلوب قال إنه لا يضيع دقيقة واحدة في التفكير في فريق المدرب بيب غوارديولا، كما أثنى على لاعبه محمد صلاح.

وسيسمح الفوز على نوريتش المهدد بالهبوط يوم السبت لليفربول بتقليص الفارق مع سيتي إلى ست نقاط رغم أن سيتي سيلعب على أرضه في وقت لاحق أمام توتنهام هوتسبير المتعثر.

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وأبلغ كلوب الصحافيين يوم الجمعة: من بين كل المشاكل التي أواجهها أصغرها هو مانشستر سيتي. لا يشغل بالي لدقيقة واحدة.

وما يثير قلق كلوب أكثر إصابة الكاحل التي تعرض لها ديوغو جوتا خلال الفوز 2-صفر على مضيفه إنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

وقال كلوب: لن يكون متاحا هذا الأسبوع حيث لا يزال بحاجة إلى المزيد من التقييم.

وتابع: يعاني من مشكلة في الأربطة حول الكاحل. كل شيء ممكن. يمكن أن يتعافى سريعا أو يحدث العكس. علينا أن ننتظر ولكن لا توجد فرصة أمامه في مباراة مطلع الأسبوع.

وقال كلوب إنه يحترم المنافس وأضاف: لا يتوقفون أبدا عن الثقة في قدرتهم على البقاء في دوري الأضواء. أنا معجب بذلك. يمكنك أن ترى ذلك في طريقة لعبهم. إذا سمحت لهم باللعب، فإنهم سيفعلون.

وأردف: إذا منحتهم فرصة التوغل خلف خط الظهر سيعاقبونك. يجب أن نكون في كل مكان في الملعب. نحن بحاجة إلى استعداد جي".

ورغم غياب جوتا يوم السبت، لا يزال كلوب يتمتع بقوته الضاربة في وجود محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو وستكون أكبر معضلاته من سيجلس على مقاعد البدلاء.

وأشاد المدرب الألماني بمحمد صلاح عقب هدفه في إنتر ميلان ووصله إلى الهدف رقم 149 في مسيرته مع الفريق إذ قال: رقم صلاح مجنون، وصوله إلى هذا العدد في تلك الفترة أمر رائع، كنا نتحدث عن هدفه الـ 100 من فترة قريبة.