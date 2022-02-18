مدرب نيوكاسل يأمل في عودة "ملهم" الفريق قبل نهاية الموسم

خضع المدافع الأيمن كيران تريبيير لاعب نيوكاسل يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لعملية جراحية بعد إصابته بكسر في القدم وأعرب إيدي هاو مدرب الفريق اليوم الجمعة عن أمله في عودة اللاعب "الملهم" إلى صفوف الفريق من جديد قبل نهاية الموسم الحالي.

وكان نيوكاسل تعاقد مع تريبيير في يناير الماضي من ريال مدريد مقابل 12 مليون جنيه إسترليني (16 مليون دولار)، وشارك اللاعب البالغ 31 عاما في أربع مباريات فقط محرزا هدفين قبل أن يصاب بكسر في القدم اليسرى في فوز فريقه 1-صفر على أستون فيلا الأحد الماضي.

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وقال هاو للصحافيين قبل لقاء فريقه خارج ملعبه مع وست هام يونايتد في الدوري الممتاز يوم السبت: أجريت له العملية الخميس وسارت الأمور جيدا ومن ثم فهذه أخبار طيبة.

وتابع: لا نعرف المدة التي سيغيبها عن الملاعب ونأمل في عودته للتشكيلة قبل نهاية الموسم. غيابه يمثل ضربة كبيرة للفريق لأنه كان يقدم أداء جيدا.

وأضاف المدرب هاو: نأمل أن نراه مجددا قبل نهاية الموسم، سنفتقد مهاراته القيادية وأهدافه، لكننا على ثقة بوجود ما يكفي لدينا من النوعية لتغطية غيابه.

وهز تريبيير الشباك في آخر مباراتين خاضهما من ركلتين حرتين ما ساعد نيوكاسل على الابتعاد بفارق أربع نقاط عن منطقة الهبوط.

وقال هاو أيضا: اللاعبون وجدوه شخصية ملهمة، وهذا لن يتغير رغم أنه ربما يكون بعيدا عن الملعب لكنه بعد فترة قصيرة سيدعمهم خلال التدريبات. له دور كبير في الفريق حتى وإن كان خارج الملعب.

ولم يشارك لاعب نيوكاسل الجديد برونو غيمارايش (24 عاما) في أي مباراة أساسيا من البداية حتى الآن لكنه شارك بديلا لأحد زملائه مرتين قبيل النهاية وقال هاو إنه يتعين على اللاعب التحلي بالصبر والتعلم خلال هذه الفترة.

وعلق هاو على ذلك قائلا: سيشارك برونو أساسيا في الكثير من المباريات معنا وسيكون له شأن كبير.