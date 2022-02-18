موسيماني: نتيجة الهلال مرضية.. ويجب تطبيق "الفار"

طالب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي المصري بتطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وأبدى المدرب الجنوب إفريقي، استغرابه من عدم تطبيق التقنية خلال منافسات تلك الدور.

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وقال موسيماني في مؤتمر صحافي يوم الجمعة، إن نتيجة التعادل السلبي أمام الهلال السوداني التي أقيمت اليوم بملعب الجوهرة الزرقاء في أم درمان، تعد نتيجة مرضية.

وأوضح موسيماني: الهلال الموسم الحالي أفضل مقارنة بالموسم الماضي، والأهلي لاحت له فرصة للتسجيل وتغيير النتيجة عن طريق أفشة خلال الشوط الثاني بعدما ارتدت الكرة من القائم.

وقال موسيماني إن المجموعة الأولى صعبة بشكل عام ويوجد بها أربعة فرق قوية تنافس على الصعود، مشيرًا إلى أن الهلال السوداني فريق قوي ويمتلك هجومًا ودفاعًا جيدين ولديه فرصة في البطولة.

وحصد الهلال والأهلي أول نقطة في مشوارهما بالبطولة، حيث كان الهلال قد خسر في الجولة الأولى أمام صن داونز الجنوب إفريقي صفر- 1، فيما لم يلعب الأهلي في الجولة الأولى أمام المريخ السوداني مثلما كان مقررا، وذلك بعد تأجيل المباراة لانشغاله بالمشاركة في كأس العالم للأندية في الإمارات، والتي حصل خلالها على المركز الثالث بالبطولة التي توج بها تشيلسي الإنجليزي.