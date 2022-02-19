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الأهلي يواجه المصري بالسلوم والزمالك يلتقي الداخلية في كأس مصر

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الأهلي الزمالك
لقطة من مباراة سابقة بين قطبي القاهرة

الأهلي يواجه المصري بالسلوم والزمالك يلتقي الداخلية في كأس مصر

القاهرة - د ب أ

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أسفرت قرعة دور الـ 32 من النسخة الجديدة من بطولة كأس مصر عن مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع فريق المصري في السلوم، بينما يواجه الزمالك فريق الداخلية.

ونشر الاتحاد المصري لكرة القدم عبر صفحته بموقع شبكة التواصل الاجتماعي (فيسبوك) نتائج القرعة التي أجريت اليوم بمقر الاتحاد في القاهرة .

وأوضح الاتحاد أن منافسات دور الــ32 ستنطلق في 11 مارس، وقد أسفرت القرعة عن مواجهة غزل المحلة لفريق الشرقية للدخان وسيراميكا كليوباترا مع الاتحاد والجونة مع بنها.

كذلك يلتقي بيراميدز مع لافيينا وفاركو مع كفر الشيخ ومصر المقاصة مع بني عبيد وإنبي مع ديروط وفيوتشر مع منتخب السويس.

وتشهد باقي المواجهات لقاء البنك الأهلي مع أسوان، وسموحة مع ألعاب دمنهور، والمقاولون العرب مع المصرية للاتصالات، وطلائع الجيش مع حلوان العام، والإسماعيلي مع بتروجيت، والمصري مع المنصورة.

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