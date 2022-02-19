الزمالك يتعثر مجددًا في دوري أبطال إفريقيا

تعادل فريق الزمالك المصري مع مضيفه ساغرادا اسبيرانسا الأنغولي سلبيا خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، والتي شهدت فوز بيترو أتلتيكو على الوداد المغربي 2 - 1.
وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي لاحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة.
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ورفع الزمالك رصيده إلى نقطتين في المركز الثالث، فيما حصد ساغرادا أول نقطة له في المركز الرابع.
ويحل الزمالك ضيفًا على الوداد خلال المواجهة المقبلة.
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