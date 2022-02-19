الصراع على هالاند.. والده اتفق مع مدريد ولابورتا سيجعله الأعلى راتبًا

يتزايد الصراع بين قطبي إسبانيا ريال مدريد وبرشلونة على ضم النرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم بروسيا دورتموند خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وكشف تقرير نشرته صحيفة "ماركا" الإسبانية أن الاتصالات بين الناديين وممثلي اللاعب ازدادت في الآونة الأخيرة، من أجل إيصال رسالة واضحة له حول مدى اهتمامهما بضمه.

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وأضاف التقرير أن هالاند يدرك رغبة الناديين في ضمه وأنه يفضل الذهاب لإسبانيا بالرغم من مراقبة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان الموقف من بعيد.

ولم يُخفِ برشلونة رغبته الملحة في ضم اللاعب إذ صرح رئيس النادي لابورتا من قبل، وقال إن "هالاند هو الهدف الرئيسي لبرشلونة في الصيف" كما دار حوار بينه وبين رايولا وكيل اللاعب أكد خلاله لابورتا أن النرويجي سيكون الأعلى من حيث الراتب بين لاعبي الفريق إذا قرر الذهاب لـ "كامب نو"، ويعلم لابورتا أنه لا يمكنه تخييب آمال جماهيره بعد الوعد الذي قطعه على نفسه حينما قال "يجب أن نجد طريقة لضم هالاند".

ويرى رئيس رابطة أندية "الليغا" أن برشلونة ليس لديه القدرة المالية على ضم اللاعب، وعلى الجانب الآخر أشار تقرير نرويجي تلفزيوني إلى أن اتفاقا بين والد هالاند وممثلي ريال مدريد قد تم بالفعل من أجل انتقاله إلى صفوف "الميرينغي".

ولم يحسم اللاعب قراره حتى الآن، إذ يعلم أن اهتمام ريال مدريد بمبابي لن يؤثر على رغبتهم بضمه كما تم إخباره بأدواره مع الفريقين، وتبقى الكرة في ملعبه حتى الآن.