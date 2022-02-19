تشيلسي ينتزع الفوز من بالاس بهدف زياش المتأخر

انتزع تشيلسي الفوز 1-صفر من مضيفه كريستال بالاس بهدف في الدقيقة 89 للجناح المغربي حكيم زياش يوم السبت في عودة مظفرة للفريق المتوج حديثا بكأس العالم للأندية بعد غياب لمدة شهر تقريبا عن الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



وراقب زياش تمريرة عرضية من البديل ماركوس ألونسو وسدد كرة مباشرة بهدوء في الشباك ليمنح تشيلسي انتصارا بدا صعب المنال في معظم فترات اللقاء.



وسمح بالاس للزوار بعدد قليل من الفرص منها تسديدة المدافع أنطونيو روديغر في الدقيقة 11 وتألق الحارس بيسنتي جوايتا في التصدي لها.



واقترب أصحاب الضيافة من التسجيل عبر ولفريد زاها ومايكل أوليس من الهجمات المرتدة.



وعانى تشيلسي، الفائز بكأس العالم للأندية في أبوظبي الأسبوع الماضي والذي يواجه ليفربول في نهائي كأس الرابطة الأسبوع المقبل، في الاستفادة من روميلو لوكاكو المنضم في صفقة قياسية واكتفى بفوز بهدف واحد مجددا.



وبهذا الانتصار أصبح تشيلسي على بعد سبع نقاط من ليفربول صاحب المركز الثاني، والذي هزم نوريتش سيتي اليوم، و13 نقطة خلف المتصدر مانشستر سيتي الذي يواجه توتنهام هوتسبير في وقت لاحق اليوم. ويحتل بالاس المركز 13.

مادة اعلانية