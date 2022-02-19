تعادل المريخ وخسارة الوداد في دوري أبطال إفريقيا

تعادل المريخ السوداني مع ضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي سلبيا خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى ببطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي أتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة.

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ورفع صن داونز رصيده إلى أربع نقاط في صدارة الترتيب، فيما حصد المريخ أول نقطة له في البطولة خاصة وأن مباراته في الجولة الأولى أمام الأهلي المصري تأجلت بسبب مشاركة الفريق المصري في بطولة كأس العالم للأندية.

وفاز فريق بيترو أتلتيكو الأنغولي على ضيفه الوداد المغربي 2 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما في ذات الجولة.

وسجل هدفي بيترو أتلتيكو تياغو أزولاو وأدريانو دوراتي في الدقيقتين 41 و68، فيما سجل هدف الوداد جلال الداودي في الدقيقة 59.

ورفع بيترو أتلتيكو رصيده إلى أربع نقاط في صدارة الترتيب، فيما توقف رصيد الوداد عند ثلاث نقاط في المركز الثاني.