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روما يفرض التعادل على فيرونا بالدوري الإيطالي

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روما
رفع روما رصيده إلى 41 نقطة في المركز السابع

روما يفرض التعادل على فيرونا بالدوري الإيطالي

روما - د ب أ

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قلب فريق روما تأخره بهدفين أمام ضيفه فيرونا إلى تعادل مثير 2 -2 يوم السبت في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وفي مباراة أخرى، قاد المهاجم المخضرم فابيو كوالياريلا فريقه سامبدوريا للفوز على ضيفه إمبولي 2 -صفر.

وعلى ملعب الأولمبيكو، تقدم فيرونا بهدفين عن طريق أنتونين باراك وأدريان تاميز في الدقيقتين الخامسة و20.

وفي الشوط الثاني، انتفض روما ورد بهدفين حملا توقيع كريستيان فولباتو في الدقيقة 65 وايدواردو بوفي في الدقيقة 84.

ورفع روما رصيده إلى 41 نقطة في المركز السابع مقابل 37 نقطة لفيرونا في المركز التاسع.

وعلى ملعب ماراتسي، تقدم كوالياريلا (39 عاما) بهدف لسامبدوريا في الدقيقة 14 ثم عاد وسجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 29.

الفوز رفع رصيد سامبدوريا إلى 26 نقطة في المركز الرابع عشر وتوقف رصيد إمبولي عند 31 نقطة في المركز الحادي عشر.

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