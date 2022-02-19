صلاح وماني يقودان ليفربول للفوز على نوريتش

عاد نجم كرة القدم المصري محمد صلاح إلى ممارسة هوايته في هز الشباك مع فريقه ليفربول في الدوري الإنجليزي وسجل اللاعب هدفا في شباك نوريتش سيتي ليقود ليفربول إلى فوز ثمين 3 - 1 يوم السبت في المرحلة السادسة والعشرين من المسابقة.

وعلى استاد "آنفيلد" العريق في ليفربول ، أفسد صلاح ورفاقه مغامرة ضيوفهم وحققوا فوزا ثمينا على نوريتش سيتي الذي كان منافسا عنيدا لأصحاب الأرض في العديد من فترات المباراة بل وكان البادئ بالتسجيل في المباراة.

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وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي لكن نوريتش سيتي فاجأ ليفربول بهدف التقدم عن طريق ميلوت راشيكا في الدقيقة 48 .

ورد ليفربول بهدفين متاليين سجلهما السنغالي ساديو ماني وصلاح في الدقيقتين 64 و67 ليرفع صلاح رصيده إلى 17 هدفا في صدارة هدافي المسابقة هذا الموسم ، فيما اختتم الكولومبي لويس دياز التسجيل في المباراة بالهدف الثالث لليفربول في الدقيقة 81 .

ورفع ليفربول رصيده إلى 57 نقطة في المركز الثاني بجدول المسابقة بعدما حقق انتصاره الخامس على التوالي مقلصا الفارق إلى ست نقاط مع مانشستر سيتي المتصدر ، والذي يستضيف توتنهام اليوم في مباراة أخرى بنفس المرحلة.

وتجمد رصيد نوريتش سيتي عند 17 نقطة ليتراجع إلى المركز التاسع عشر قبل الأخير بفارق نقطة واحدة خلف واتفورد.