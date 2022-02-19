غوارديولا: توتنهام رفض رحيل هاري كين 4 مرات

كشف بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي عن تخوّفه من عدم قدرة ناديه على ضم الإنجليزي هاري كين مهاجم توتنهام في بداية الموسم، مشيرًا إلى أن إدارة النادي اللندني رفضت عرض مانشستر سيتي 4 مرات.

وقال بيب في مؤتمر صحافي قبل زيارة توتنهام لملعب الاتحاد يوم السبت: الأمور تسير بشكل جيد الآن بدون مهاجم صريح، لكن لم يكن يمكنني تخيل ذلك من قبل، توتنهام كان واضحًا بأن الصفقة لن تحدث.

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وتابع: عندما يرفضون مرتين وثلاثة وأربعة، ينتهي الموضوع، لم أشعر بخيبة أمل أبدًا حول ما لا يستطيع النادي القيام به في سوق الانتقالات.

وأضاف: عندما نتحدث ولا يمكننا التوصل لاتفاق، نقوم بذلك داخليًا وليس في وسائل الإعلام، مسؤولو النادي لا يتوقفون عن العمل.

ويتصدر فريق غوارديولا ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 63 نقطة.