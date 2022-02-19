هدفا سميث-رو وساكا يبقيان أرسنال في سباق المركز الرابع

أحرز إميل سميث-رو وبوكايو ساكا هدفين في الشوط الثاني ليقودا أرسنال للفوز 2-1 على برنتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت والحفاظ على آمال الفريق اللندني في سباق المركز الرابع.



وبهذا الفوز بقي أرسنال في المركز السادس برصيد 42 نقطة، متساويا مع وست هام يونايتد - الذي خاض ثلاث مباريات أكثر من أرسنال - بينما يتأخر بنقطة واحدة خلف مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع.



وأُلغي هدف سجله المهاجم ألكسندر لاكازيت بداعي التسلل في أول ربع ساعة، بينما تجاهل الحكم مطالبة أرسنال باحتساب ركلة جزاء بسبب مخالفة في بداية اللعبة.



وأشار الحكم باستمرار اللعب مجددا بعد مطالبات أخرى باحتساب ركلة جزاء قبل خمس دقائق على الاستراحة عندما اصطدمت تسديدة سيدريك سواريس بذراع إيوان ويسا.



ولم ينتظر أرسنال كثيرا بعد الاستراحة ليفتتح التسجيل عن طريق سميث-رو في الدقيقة 48، قبل أن يؤكد ساكا الانتصار مع تبقي 11 دقيقة على النهاية بعد هجمة مرتدة سريعة.



وقلص كريستيان نورغارد الفارق لصالح برنتفورد في الوقت المحتسب بدل الضائع، لكن الهدف لم يكن كافيا لإنقاذ فريق المدرب توماس فرانك من التعرض لهزيمته السادسة في آخر سبع مباريات.

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