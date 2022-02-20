ألميدا: هلال دياز سيفوز بالدوري.. وسوبر لندن أجمل ذكرياتي

أكد البرازيلي إلتون ألميدا مهاجم الهلال السابق أن الفريق قادر على قلب الأمور والتتويج بلقب الدوري عقب عودة الأرجنتيني رامون دياز لتدريبه، وكشف أن مباراة كأس السوبر أمام النصر في لندن هي أجمل ذكرياته مع الأزرق العاصمي.

وقال ألميدا في حديثه لـ "العربية.نت" حول مسيرته مع الهلال: قضيت فترة رائعة في السعودية، أبهرني جمهور الهلال وسعدت بالتعرف إلى الثقافة السعودية، كنت دائمًا حريصا على تقديم كل ما لديّ من أجل الفريق.

مادة اعلانية

وقضى ألميدا موسمًا واحدا بين جدران الهلال 2015-2016 فاز خلاله ببطولتي كأس السوبر وكأس ولي العهد.

وأكمل البرازيلي حديثه عن ديربيات الرياض أمام النصر قائلًا: أجواء الديربي أمام النصر كانت من أفضل ما رأيت بمسيرتي، دائمًا ما كنت أستعد قبلها بالتركيز الشديد على إظهار قدراتي وتقديم كرة القدم التي أحبها، أجمل ذكرياتي في الديربي كانت المباراة الأولى لي ضد النصر في لندن، فزنا بكأس السوبر وقدمت مباراة جيدة نالت إعجاب الجمهور السعودي الذي لم يكن يعرفني بعد.

ولعب ألميدا مع الهلال 37 مباراة بجميع المسابقات بمجموع 2833 دقيقة، سجل خلالها 16 هدفًا وصنع 3 أهداف أخرى.

وعن أجمل أهدافه بالقميص الأزرق أجاب إلتون: هدفي في شباك النصر حينما فزنا بهدفين نظيفين في مارس 2016 بالدوري.

وواجه إلتون النصر خلال 3 مباريات في بطولتي الدوري والسوبر، فاز بها كلها، مسجلًا هدفًا وقدم تمريرة حاسمة وحيدة.

واختار مهاجم الهلال الأسبق عمر هوساوي لاعب اتحاد جدة الحالي كأصعب مدافع لعب ضده في الملاعب السعودية، وسلمان الفرج كأفضل من زامله، وأشار إلى أن علاقته بجميع زملائه في الهلال كانت جيدة، لكن الأقرب إلى قلبه كانا مواطنيه كارلوس إدواردو والمدافع ديغاو، وأشاد بسالم الدوسري مؤكدًا على أنه أفضل لاعب سعودي حاليًا.

وعلّق إلتون عند سؤاله عن وضع الهلال الحالي بعد إقالة جارديم والتعاقد مع دياز وقال: تغيير المدربين في منتصف الموسم يكون تأثيره كبيرًا على خطط الفريق وقدرات اللاعبين، دائمًا ما يحدث حينما لا تسير الأمور بشكل جيد، التغيير يصبح مهمًا في مرحلة ما ويبعث بالطاقة الإيجابية مرة أخرى في الفريق.

وأضاف: لم يحالفني الحظ بالعمل مع رامون دياز لكني دائمًا ما أسمع عنه وعن نجاحاته، حقق إنجازات عديدة مع الفريق وأعتقد أنه سيتوّج بالدوري مع الهلال بنهاية الموسم، إنه قادر على قلب الأمور لصالحه.

وتوقع ألميدا فوز الهلال على النصر بهدفين نظيفين في مباراة كأس الملك يوم الاثنين، وتمنى العودة إلى الدوري السعودي مرة أخرى قبل إعلانه الاعتزال.