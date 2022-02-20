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إشبيلية يبتعد عن ريال مدريد بتعادل مع إسبانيول

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إسبانيول إشبيلية
إشبيلية ابتعد 6 نقاط عن ريال مدريد المتصدر

إشبيلية يبتعد عن ريال مدريد بتعادل مع إسبانيول

مدريد - د ب أ

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عاد إشبيلية لنزيف النقاط ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، وأضاع نقطتين ثمينتين في صراعه للتتويج باللقب، بعدما سقط في فخ التعادل الإيجابي 1 - 1 مع مضيفه إسبانيول، يوم الأحد، في المرحلة الخامسة والعشرين للمسابقة.

وبقي إشبيلية، الذي تعادل للمرة الرابعة في مبارياته الخمس الأخيرة بالمسابقة، في المركز الثاني بترتيب البطولة برصيد 51 نقطة، بفارق 6 نقاط خلف ريال مدريد المتصدر.

في المقابل، رفع إسبانيول، الذي حصد 3 نقاط فقط في لقاءاته الستة الأخيرة بالبطولة، رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثالث عشر.

وبادر إشبيلية بالتسجيل عن طريق رافا مير في الدقيقة 36، غير أن سيرخي داردير أدرك التعادل لإسبانيول في الدقيقة 50.

وتلقت محاولات الفريق الأندلسي للتقدم في النتيجة مرة أخرى لضربة موجعة، بعدما تلقى لاعبه الفرنسي جيوليس كوندي بطاقة حمراء في الدقيقة 76، لحصوله على الإنذار الثاني.

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