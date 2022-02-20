الأهلي يعود للدوري المصري بعد غياب وسط جدول مضغوط

سيعود الأهلي بطل إفريقيا لمنافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بعد غياب أقل من شهرين بقليل، حيث سيواجه مصر للمقاصة يوم الثلاثاء وسط جدول مضغوط من المباريات المتتالية.



ولدى الأهلي 19 نقطة من سبع مباريات ويحتل المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن بيراميدز المتصدر الذي خاض ثماني مباريات.



ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 19 نقطة لكنه لن يلعب في هذه الجولة بسبب خوض مباراتين متتاليتين خارج أرضه في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



وقال بيتسو موسيماني مدرب الأهلي للصحافيين بعد التعادل خارج أرضه مع الهلال السوداني في دوري الأبطال: أغلقنا صفحة دوري الأبطال بشكل مؤقت ونركز من أجل الفوز على المقاصة.



وأضاف المدرب الذي سيلعب يوم الجمعة المقبل على أرضه ضد فريقه السابق صن داونز الجنوب إفريقي في دوري الأبطال: هدفنا الفوز ولدينا الثقة في قدرة اللاعبين على تحقيقه.



وربما يمنح موسيماني الفرصة لبعض اللاعبين البدلاء للعب أمام المقاصة والتفكير في الاستعانة بسياسة التناوب بين اللاعبين لأنه سيخوض مباراة كل ثلاثة أيام تقريبا خلال الفترة المقبلة.



واستهل الأهلي الدوري بالفوز في أول ست جولات، قبل أن يتعادل 1-1 مع فيوتشر في ظهوره الأخير في 26 ديسمبر الماضي.



وبعد ذلك توقفت المسابقة بسبب ارتباط مصر بالمشاركة في كأس الأمم الإفريقية، ثم احتل الأهلي المركز الثالث في كأس العالم للأندية، قبل أن يلعب في السودان في بداية مشواره بدور المجموعات.



ويحتل المقاصة المركز 14 برصيد ثماني نقاط من تسع مباريات ويتقدم بنقطتين على منطقة الهبوط.



ويقبع الإسماعيلي، صاحب الشعبية الكبيرة بين المشجعين، في منطقة الخطر ولديه ثلاث نقاط من تسع مباريات، وسيأمل في تحقيق انتصاره الأول هذا الموسم بعد إقالة المدرب خوان براون.



وسيلعب الإسماعيلي صاحب المركز 17 وقبل الأخير مع الجونة الذي يأتي في المركز 12 وفاز مرتين في آخر ثلاث مباريات وله 11 نقطة.



وسيملك سموحة رابع الترتيب برصيد 18 نقطة فرصة لتصدر الدوري، ولو بشكل مؤقت، عندما يلعب في بداية الجولة يوم الاثنين ضد المقاولون العرب.



وفاز سموحة في أربع مباريات متتالية، آخرها بنتيجة 2-صفر ضد الزمالك حامل اللقب يوم الثلاثاء الماضي.



وسيختتم بيراميدز الجولة يوم الخميس ضد البنك الأهلي، وتبدو الفرصة متاحة أمامه للاحتفاظ بالصدارة والتمسك بحلم إحراز لقب الدوري لأول مرة.

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