الهلال يعلن إيقاف كنو وبيريرا.. ويستأنف

أعلن الهلال تلقيه خطابًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يفيد بإيقاف اللاعبين محمد كنو وماثيوس بيريرا بعد طردهما خلال مباراة الأهلي المصري في كأس العالم للأندية.
ونشر النادي بيانًا على صفحته بموقع "تويتر" قال به: تلقت إدارة النادي من لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي خطابًا يفيد بإيقاف ثنائي الفريق محمد كنو 3 مباريات، وبيريرا مباراتين.
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وأشار البيان إلى أن الإيقاف بدأ من مباراة الشباب الأخيرة، واختتم: رفعت الإدارة بعد تلقيها الخطاب استئنافًا ضد قرار إيقاف كنو مباراة ثالثة.
ويستعد الهلال لملاقاة النصر يوم الإثنين بربع نهائي كأس الملك والذي سيقام على ملعب "مرسول بارك".
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