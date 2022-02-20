خروج المغلوب.. مدربو الهلال لا يخسرون أمام النصر

يتطلع الأرجنتيني إيميليانو دياز مدرب الهلال إلى مواصلة نتائج سابقيه الإيجابية، حينما يخوضون ديربياتهم الأولى أمام النصر ضمن مباريات خروج المغلوب، إذ واجه خمسة مدربين سابقين أصفر الرياض في المباريات الإقصائية، انتصر 4 منهم وفصل التعادل بين الفريقين مرة وحيدة.

ويواجه النصر جاره الهلال يوم الاثنين في ربع نهائي كأس الملك على ملعب "مرسول بارك"، ويمثل هذا اللقاء الديربي الأول لدياز بعد عودته لقيادة المهمة الفنية للأزرق في ولاية ثانية.

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وخاض البلجيكي جورج ليكينز الديربي الأول له أمام النصر في أبريل 2009 خلال ذهاب ربع نهائي كأس الملك، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله سجلهما ريان بلال للنصر وكريسيتان ويلهامسون للهلال، واستفاد الهلال بالهدف خارج أرضه ليتأهل إلى نصف نهائي المسابقة بعد التعادل سلبيًا على ملعبه.

وانتصر الأرجنتيني غابرييل كالديرون في مارس 2011 خلال نصف نهائي كأس ولي العهد على النصر بهدفين نظيفين أحرزهما الروماني ميرل رادوي وأحمد الفريدي، ليتوّج بالبطولة في النهائي على حساب الوحدة، وكان هذا الديربي هو الأول أيضًا لمدرب النصر الكرواتي دراغان سكوسيتش.

وفي يناير 2012، تقابل مدربان جديدان في الديربي الأول لهما خلال مباراة ربع نهائي كأس ولي العهد، حيث جلس الألماني هايكو بونان على كرسي المدير الفني للهلال بعد إقالة مواطنه توماس دول، وقابله على دكة النصر الكولومبي فرانشيسكو ماتورانا، وخرج بونان فائزًا بأربعة أهداف لهدف.

وحقق الكرواتي زلاتكو داليتش لقب كأس ولي العهد في أول مباراة له أمام النصر في فبراير 2013، عقب انتصاره بركلات الترجيح 4-2 بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله سجلهما الشلهوب وحسن الراهب.

وخسر الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب النصر في إبريل عام 2017 ربع نهائي كأس الملك بعد شهرين من توليه لمنصبه بهدفين نظيفين جاءا عن طريق ميليسي وخربين.

وجمع نصف نهائي دوري أبطال آسيا خلال النسخة الماضية بين البرتغاليين ليوناردو جارديم وبيدرو إيمانويل في الديربي الأول لهما، ومهد موسى ماريغا وزميله سالم الدوسري لمدربهما الطريق نحو اللقب بعد هدفيهما في شباك وليد عبد الله لتنتهي المباراة بانتصار الهلال 2-1.

ويلعب مدرب النصر ميغيل آنخيل روسو الديربي الثاني له أمام الهلال والأول في بطولات خروج المغلوب، بعدما انتصر عليه في مسابقة الدوري بهدفين نظيفين سجلهما فينسنت أبوبكر والبرازيلي تاليسكا.