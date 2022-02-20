رانغنيك: مانشستر يونايتد يتطور

أكد رالف رانغنيك مدرب مانشستر يونايتد المؤقت أن فريقه أظهر علامات على التطور بشكل تدريجي منذ توليه المسؤولية في ديسمبر الماضي، لكنه أكد أن الفريق لا يزال أمامه الكثير من العمل.



ويحتل يونايتد المركز الرابع برصيد 43 نقطة من 25 مباراة، وبفارق نقطة واحدة عن وست هام خامس الترتيب الذي خاض 26 مباراة.



وقال رانغنيك للصحافيين قبل مواجهة ليدز يونايتد يوم الأحد: لقد فزنا بست مباريات في الدوري وتعادلنا أربع مرات وخسرنا مرة واحدة أمام ولفرهامبتون في واحدة من أسوأ المباريات لنا.



وأضاف المدرب الألماني: من الواضح أن الفريق قد تطور وأننا نسيطر على اللعب، ليس على مدار 90 دقيقة، لكن لفترات أكبر. نحن نسيطر على المباريات.



وتابع: بالنسبة لي فإنه من الواضح أنه مع الحديث بانتظام إلى اللاعبين، فهم يشعرون بالثقة والقوة داخل الملعب كفريق، لقد أظهرنا بعض التطور على مدار الأسابيع والأشهر لكن لا تزال الفرصة متاحة للأفضل في المستقبل.



وبفضل البقاء دون هزيمة في ست مباريات متتالية في الدوري، تقدم يونايتد إلى المركز الرابع، لكن رانغنيك حذر من الشعور بالرضا عن النفس في ظل سعيه للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.



وقال رانغنيك: يريد الجميع اللعب في دوري الأبطال كل موسم، لكن يجب علينا التحلي بالواقعية. إذا حصلت على نقطتين في المباراة الواحدة في المتوسط على مدار الموسم فمن المرجح إنهاء الموسم داخل المربع الذهبي.



ويلعب يونايتد ضد ليدز صاحب المركز 15 والذي لم يحقق أي فوز في آخر ثلاث مباريات.

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