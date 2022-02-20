رويس يحرز هدفين ويصنع ثلاثة في فوز ساحق على مونشنغلادباخ

ساهم ماركو رويس في خمسة أهداف ليقود بروسيا دورتموند لسحق فريقه السابق بروسيا مونشنغلادباخ 6-صفر يوم الأحد والحفاظ على فارق ست نقاط خلف بايرن ميونيخ متصدر دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم.



وأحرز رويس، الذي انتقل من مونشنغلادباخ إلى دورتموند قبل عشرة أعوام مقابل 17 مليون يورو، هدفين وصنع ثلاثة أهداف.



ورفض قائد دورتموند تسديد ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع ليسددها زميله إيمري تشان الذي أكمل السداسية.



ويتأخر دورتموند بست نقاط عن بايرن الذي انتصر 4-1 على غرويتر فورت في وقت سابق من اليوم.



وستخفف الهزيمة من حالة الغضب في دورتموند بعد خسارته مباراتين متتاليتين على أرضه إذ سقط 4-2 أمام رينجرز في ملحق الدوري الأوروبي الخميس الماضي و5-2 أمام باير ليفركوزن في الدوري قبل أسبوعين.

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