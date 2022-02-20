زياش: أتمنى مساعدة تشيلسي على إحراز المزيد من الألقاب

أعرب النجم المغربي حكيم زياش عن رغبته في مساعدة فريقه تشيلسي الإنجليزي على الفوز بالمزيد من الألقاب هذا الموسم، وذلك قبل أسبوع آخر حاسم ينتظر فريقه.

وتقمص زياش دور البطولة وسجل هدفا قاتلا قبل دقيقة واحدة من النهاية قاد به تشيلسي للفوز على ملعب كريستال بالاس يوم السبت.

مادة اعلانية

وعزز تشيلسي موقعه بالمركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكن آماله تضاءلت في المنافسة على اللقب، حيث ينصب تركيزه حاليا على ألقاب كأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا.

وقال زياش لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) يوم الأحد: كانت مباراة صعبة ولم تشهد الكثير من الفرص، فقط عدد قليل من الفرص.

وأضاف: تم إلغاء هدف لنا لكنه أفضل شعور ممكن أن أحرز هدفا في الدقيقة الأخيرة.

وختم النجم المغربي بالقول: بالطبع الأمور صعبة ولكن لهذا نمارس كرة القدم، لكي نفوز بالألقاب، هذا ما نحاول القيام به، لقد فزنا بلقبين بالفعل هذا الموسم (كأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية) ولا يزال لدينا أربعة بطولات أخرى ننافس على ألقابها.