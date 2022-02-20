غندوغان يتحسر: لم نحسن التصرف أمام توتنهام

أكد إيلكاي غندوغان لاعب وسط مانشستر سيتي بطل ومتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أنه كان يتعين على فريقه السيطرة على اللعب في الوقت المحتسب بدل الضائع وحرمان المنافس توتنهام هوتسبير من أي فرصة تهديف متأخرة خلال المباراة التي انتهت بفوز النادي اللندني 3-2 في ملعب الاتحاد يوم السبت.



وعوض سيتي تأخره مرتين وبدا مقبلا على تحقيق فوز درامي في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء لكن هاري كين مهاجم توتنهام أحرز وبضربة رأس هدف الفوز لفريقه في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع.



وتحسر غندوغان الذي وضع شارة القيادة خلال المباراة على عدم توخي لاعبي فريقه الحذر في الدقائق الأخيرة من المواجهة قائلا إنه كان يتعين عليهم العمل على الحفاظ على التعادل بدلا من السعي ودون الحذر المطلوب للفوز ومن ثم تعريض شباكهم للخطر.



وقال غندوغان عبر موقع ناديه الرسمي على الانترنت: مررنا الكرة بصورة جيدة جدا وخلقنا الكثير من الفرص لتسجيل المزيد من الأهداف، لكن للأسف في بعض الأحيان منحناهم الكرة بسهولة كبيرة للغاية ومن ثم حصلوا على فرص لتنفيذ هجمات مرتدة وإمكانية هز الشباك.



وأشار غندوغان أنه كان ينبغي على فريقه الحفاظ على النتيجة بعد التعادل "في الدقيقة 92" وعدم الإقدام على أي مخاطرة بعد ذلك.



وينفرد سيتي الذي خاض 26 مباراة بصدارة الترتيب برصيد 63 نقطة متفوقا بفارق ست نقاط على ليفربول صاحب المركز الثاني الذي لعب 25 مباراة.



وفي الجولة المقبلة سيلتقي سيتي خارج ملعبه مع إيفرتون في 26 فبراير شباط الجاري.

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