فيورنتينا يهزم أتالانتا بهدف بياتيك في الدوري الإيطالي

فاز فريق فيورنتينا على ضيفه أتالانتا 1 -صفر يوم الأحد في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ويدين فيورنتينا بالفضل في هذا الفوز لمهاجمه البولندي كرزيستوف بياتيك الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 56.

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الفوز رفع رصيد فيورنتينا إلى 42 نقطة في المركز السابع بفارق نقطتين خلف أتلانتا صاحب المركز الخامس.