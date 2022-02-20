فيورنتينا يهزم أتالانتا بهدف بياتيك في الدوري الإيطالي

فاز فريق فيورنتينا على ضيفه أتالانتا 1 -صفر يوم الأحد في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
ويدين فيورنتينا بالفضل في هذا الفوز لمهاجمه البولندي كرزيستوف بياتيك الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 56.
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الفوز رفع رصيد فيورنتينا إلى 42 نقطة في المركز السابع بفارق نقطتين خلف أتلانتا صاحب المركز الخامس.
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