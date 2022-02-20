.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

فيورنتينا يهزم أتالانتا بهدف بياتيك في الدوري الإيطالي

  • الخط
فيورنتينا
احتفال بياتيك بهدفه

فيورنتينا يهزم أتالانتا بهدف بياتيك في الدوري الإيطالي

فلورنسا - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

فاز فريق فيورنتينا على ضيفه أتالانتا 1 -صفر يوم الأحد في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ويدين فيورنتينا بالفضل في هذا الفوز لمهاجمه البولندي كرزيستوف بياتيك الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 56.

الفوز رفع رصيد فيورنتينا إلى 42 نقطة في المركز السابع بفارق نقطتين خلف أتلانتا صاحب المركز الخامس.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
عاصفة من الجدل في ماليزيا حول قضية ضرب الزوجات عاصفة من الجدل في ماليزيا حول قضية ضرب الزوجات
اكتشف المزيد