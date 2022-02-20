في الديربي.. ميتشائيل حسم "فلا فلو" وجوناثان بطل كلاسيكو أوروغواي

يستعد البرازيلي ميتشائيل لاعب الهلال والأوروغوياني جوناثان رودريغيز مهاجم النصر لخوض الديربي الأول لهما بعد انتقالهما لقطبي العاصمة السعودية الرياض، ولا تعتبر أجواء الديربي غريبة عليهما إذ خاض الأول ديربي الـ "فلا فلو" العريق في البرازيل والمباراة الأكثر حضورًا في تاريخ كرة القدم بين ناديين، ولعب الثاني ديربي أوروغواي الأقدم في العالم بعد ديربيات بريطانيا العظمى.

ويواجه النصر نظيره الهلال في ربع نهائي كأس الملك يوم الاثنين على ملعب "مرسول بارك"، لتصبح هذه المباراة هي بداية الديربيات السعودية لثنائي أميركا الجنوبية.

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ولعب ميتشائيل 5 ديربيات مختلفة في بلاده البرازيل، اثنين مع غوياس وثلاثة مع فلامينغو، خاض خلالها 18 مباراة محققًا 11 فوزًا وسجل 4 أهداف وصنع هدفين آخرين.

وتضم ولاية غوياس البرازيلية 3 فرق كبيرة هم غوياس وفيلا نوفا وأتليتيكو غويانيينسي، وواجه ميتشائيل بقميص غوياس 3 مباريات أمام فيلا نوفا لم يستطع خلالها تحقيق أي فوز إذ خسر مباراتين وتعادل مرة وحيدة، بينما كانت نتائجه أفضل أمام غويانيينسي بعدما فاز عليه في مباراتين مسجلًا هدفًا في إحداهما وقدم تمريرة حاسمة في الأخرى.

وبالانتقال قرابة 1500 كيلو من ولاية غوياس إلى ريو دي جانيرو، لعب ميتشائيل 3 ديربيات مع فلامينغو أمام فلومينينزي وفاسكو دا غاما وبوتافوغو.

وحقق لاعب الهلال نسبة نجاح 100% أمام دا غاما وبوتافوغو، بعدما انتصر في جميع المباريات الخمس التي خاضها أمامهما، وساهم في هدفين بإحرازه هدفا وصناعته لآخر، كان كلاهما ضد بوتافوغو.

وشهد ميتشائيل ديربي "الفلا فلو" بين فلامينغو وفلومينينزي على أرضية ملعب ماراكانا العريق 8 مرات، فاز في أربع مباريات وخسر مثلها، مسجلًا هدفين حسم أحدهما نهائي بطولة ولاية ريو دي جانيرو 2020.

ويعتبر ديربي ريو بين الفريقين أحد أعرق مباريات البرازيل، إذ يمتد تاريخها لأكثر من 100 عام وبدأت تحديدًا في 1911، حينما ترك بعض اللاعبين الغاضبين فلومينينزي وانتقلوا إلى فلامينغو مؤسسين فريقًا لكرة القدم، وتشير تقارير مختلفة إلى أن هذه المباراة شهدت الحضور الأكبر في لقاء بين ناديين بعدما حضرها قرابة 190 ألف متفرج في ملعب ماراكانا بستينيات القرن الماضي.

أما مهاجم النصر جوناثان فسبق له أن لعب 20 مباراة ديربي بقمصان 4 أندية مختلفة في أوروغواي وإسبانيا والمكسيك، فاز بـ9 منها وخسر 6 واحتكم للتعادل في 5 مواجهات.

وبدأ جوناثان مسيرته الاحترافية مع نادي بينارول الأوروغوياني، ولعب هناك ديربي العاصمة مونتيفيديو ضد فريق ناسيونال والذي يعرف بكلاسيكو الأوروغواي، ويمكنك أن تطلق على هذا الديربي "الأقدم في العالم" خارج حدود بريطانيا إذ لُعبت المباراة الأولى بين الفريقين عام 1900.

وساهم جوناثان بـ4 أهداف خلال 3 مباريات أمام ناسيونال، هز الشباك مرتين وصنع مثلهما، محققًا فوزين وخسر مباراة وحيدة، وكانت من ضمن مساهماته تمريرة حاسمة خلال فوز فريقه بخماسية تاريخية على ناسيونال ضمن التصفيات النهائية للدوري موسم 2013-2014.

وسجل جوناثان حضوره في "الديربي الغاليسي" بين أكبر فرق مدينة غاليسا الواقعة في شمال غربي إسبانيا، ديبورتيفو لا كرونيا وسيلتا فيغو، بفوز وحيد بقميص الأول جاء في ذهاب موسم 2015-2016 من "الليغا".

وخلال فترته بالمكسيك، خاض جوناثان ديربيين مع فريقين مختلفين، أولهما الديربي الشمالي بين سانتوس لاغونا ومونتيري والثاني ديربي العاصمة ميكسيكو سيتي بين كروز آزول وكلوب أميركا.

وجمعت 8 مباريات جوناثان رفقة لاغونا بمونتيري، خسر نصفها وفاز مرتين وتعادل في مباراتين مسجلًا 3 أهداف.

أما "كلاسيكو خوفين" الذي يجمع بين الناديين الأنجح العاصمة المكسيكية ميكسيكو سيتي كروز آزول وكلوب أميركا، فشارك به جوناثان 8 مرات، انتصر 4 مباريات وتعادل ثلاث ومُني بهزيمة وحيدة، زار خلالها الشباك 5 مرات وصنع هدفًا وحيدًا.